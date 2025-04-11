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Мита Трампа спричинили рекордну втечу інвесторів з ринку облігацій у США
17:17 11.04.2025 |
Американські інвестори масово виводять кошти з ризикованих боргових фондів після запровадження нових мит Дональдом Трампом.
Про це пише Financial Times.
За тиждень з 3 квітня з фондів високодохідних облігацій було виведено 9,6 млрд дол, а ще 6,5 млрд дол - з фондів позикових коштів. JPMorgan зазначає, що це рекордні тижневі втрати для обох категорій.
Причиною став митний тиск - 10% універсальних зборів і 145% на китайський імпорт. Інвестори бояться уповільнення економіки й шукають більш безпечні активи.
"Ми дійсно очікуємо зростання дефолтів на ринку позичкового капіталу", - сказав Девід Форгаш із Pimco. "Це призводить до того, що інвестори, і ми в тому числі, стають менш толерантними до інвестування в більш ризиковані кредити, коли зростає нервозність після зміни настроїв".
Навіть тимчасове призупинення "взаємних мит", оголошене Трампом, не заспокоїло ринки. Аналітики Morningstar зафіксували переорієнтацію інвесторів з ризикових фондів на більш стабільні активи - держборг, інфляційно-захищені цінні папери та короткострокові облігації.
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