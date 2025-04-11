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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Естонії відреагував на затримання танкера з «тіньового флоту» РФ

 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував затримання в естонських водах нафтового танкера Kiwala з російського "тіньового флоту".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву естонського міністра наводить ERR.

Очільник МЗС Естонії зазначив, що це доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають навколишнє середовище і безпеку на морі.

Це перше судно "тіньового флоту", затримане Естонією, тому Тсахкна високо оцінив дії Сил оборони Естонії.

"Ми діємо скоординовано і цілеспрямовано, щоб захистити нашу безпеку і навколишнє середовище, і реалізуємо своє право на перевірку підозрілих суден, що проходять через виняткову економічну зону Естонії", - наголосив він.

За словами міністра, танкер Kiwala увійшов в естонські води без реєстрації та страховки, і щодо нього були запроваджені санкції з боку ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Танкер прямував в російський порт Усть-Луга після того, як почав свій рейс в Індії.

Естонська операція з його затримання почалася в четвер увечері, коли судно наблизилося до територіальних вод Естонії, і продовжилася, коли воно увійшло до них, близько 3 години ранку за місцевим часом у п'ятницю.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.
 

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