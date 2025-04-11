Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МЗС Естонії відреагував на затримання танкера з «тіньового флоту» РФ
16:11 11.04.2025 |
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував затримання в естонських водах нафтового танкера Kiwala з російського "тіньового флоту".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву естонського міністра наводить ERR.
Очільник МЗС Естонії зазначив, що це доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають навколишнє середовище і безпеку на морі.
Це перше судно "тіньового флоту", затримане Естонією, тому Тсахкна високо оцінив дії Сил оборони Естонії.
"Ми діємо скоординовано і цілеспрямовано, щоб захистити нашу безпеку і навколишнє середовище, і реалізуємо своє право на перевірку підозрілих суден, що проходять через виняткову економічну зону Естонії", - наголосив він.
За словами міністра, танкер Kiwala увійшов в естонські води без реєстрації та страховки, і щодо нього були запроваджені санкції з боку ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.
Танкер прямував в російський порт Усть-Луга після того, як почав свій рейс в Індії.
Естонська операція з його затримання почалася в четвер увечері, коли судно наблизилося до територіальних вод Естонії, і продовжилася, коли воно увійшло до них, близько 3 години ранку за місцевим часом у п'ятницю.
Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
|Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли
|Китай підвищує мита на США до 125%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Глава МЗС Естонії відреагував на затримання танкера з «тіньового флоту» РФ
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|Сі Цзіньпін дорікнув США через «тарифну війну»: Якщо протиставляти себе світові, то опинишся в ізоляції
|ЄС готує поправки до правил заповнення газових сховищ
|Сенат США затвердив нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
Бізнес
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США