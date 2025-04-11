ЄС готує поправки до правил заповнення газових сховищ

Рада ЄС оголосила в п'ятницю, що Комітет постійних представників (Coreper) схвалив переговорну позицію Ради щодо внесення поправок до правил зберігання газу.

"Рада погодилася продовжити правила зберігання газу на два роки, надавши державам-членам додаткову гнучкість для адаптації до постійно мінливих ринкових умов і для протидії можливим ринковим маніпуляціям", - ідеться в комюніке ради.

Згідно з ним, схвалений постпредами текст слугуватиме "мандатом головування Польщі в Раді ЄС для початку перемовин з Європейським парламентом про остаточну форму закону".

"Європейська комісія запропонувала продовжити на два роки наявні зобов'язання держав-членів щодо заповнення своїх газових сховищ на 90% перед зимовим сезоном, щоб забезпечувати передбачуваність і прозорість. Це продовження (...) знизить вплив волатильності цін на ЄС, зокрема через геополітичну нестабільність", - пояснюють у Брюсселі.

Очікується, що це також "допоможе поліпшити енергетичну безпеку і стабільність газового ринку доти, доки найближчими роками не буде створено потенційну загальноєвропейську структуру з енергетичної безпеки".

Рада пропонує ввести низку змін, щоб надати державам-членам додаткову гнучкість. Зокрема, обов'язкові 90-відсоткові цільові показники заповнення, які діють наразі, можна досягти в будь-який час між 1 жовтня та 1 грудня замість крайнього терміну 1 листопада, чинного наразі.

"Проміжні цільові показники зберігання для кожної держави в лютому, травні, липні та вересні є орієнтовними, щоб досягти заповнення сховищ і передбачуваності, залишаючи водночас достатню гнучкість для учасників ринку протягом року. У разі несприятливих ринкових умов, таких як можливі ринкові маніпуляції, держави можуть відхилятися до 10% від цільового показника заповнення", - наголошується в повідомленні ради.

При цьому Єврокомісія може додатково збільшити це відхилення (...) "у разі збереження несприятливих ринкових умов", уточнюється в документі.

Переговори щодо нового регламенту мають розпочатися в травні. Після того, як буде досягнуто попередню угода між Радою ЄС і Європарламентом, її мають офіційно затвердити обидві інституції ЄС.

У Раді ЄС заявляють, що завдяки встановленим у 2022 році цільовим показникам зі зберігання газу ситуація з енергетичною безпекою Європи покращилася після енергетичної кризи, що виникла. Ці зобов'язання зі зберігання газу мають закінчитися наприкінці 2025 року. "Однак напружена ситуація на світовому газовому ринку вимагає продовження цих положень після 2025 року. Газові сховища забезпечують 30% споживання газу в союзі в зимові місяці", - ідеться в комюніке.

