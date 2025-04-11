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Сенат США затвердив нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів
14:52 11.04.2025 |
Сенат США затвердив кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Дена Кейна на посаду нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
Під час голосування у ніч на п'ятницю за кандидатуру Кейна проголосували 60 американських сенаторів, серед яких кілька від Демократичної партії. Ще 25 проголосували «проти».
Зазначається, що попри незрозуміле звільнення його попередника Чарльза Брауна, Кейн отримав підтримку обох партій після відносно спокійних слухань перед його затвердженням.
Раніше Комітет Сенату у справах збройних сил проголосував 23 проти 4, щоб передати його кандидатуру на розгляд зали Сенату.
Ще будучи кандидатом на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що важливо продовжувати допомагати Україні навіть після завершення війни.
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