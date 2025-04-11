В Угорщині Орбан – лише третій за популярністю

В Угорщині в ході всеохоплюючого опитування оцінили популярність провідних політиків країни, більшість жителів віддали перевагу опозиційному політику Петеру Мадяру.

Дані дослідження наводить 24.hu, повідомляє "Європейська правда".

Петеру Мадяру віддають перевагу 39% респондентів. Друге місце за популярністю посідає незалежний депутат Акош Хадхазі (32%), а угорський прем'єр Віктор Орбан перебуває лише на третьому місці (31%).

Респондентів також запитали, кого б вони хотіли бачити прем'єр-міністром - Орбана чи Мадяра. 33% віддали перевагу нинішньому главі уряду, тоді як 37% - лідеру "Тиси".

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".