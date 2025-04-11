Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Угорщині Орбан – лише третій за популярністю
14:04 11.04.2025 |
В Угорщині в ході всеохоплюючого опитування оцінили популярність провідних політиків країни, більшість жителів віддали перевагу опозиційному політику Петеру Мадяру.
Дані дослідження наводить 24.hu, повідомляє "Європейська правда".
Петеру Мадяру віддають перевагу 39% респондентів. Друге місце за популярністю посідає незалежний депутат Акош Хадхазі (32%), а угорський прем'єр Віктор Орбан перебуває лише на третьому місці (31%).
Респондентів також запитали, кого б вони хотіли бачити прем'єр-міністром - Орбана чи Мадяра. 33% віддали перевагу нинішньому главі уряду, тоді як 37% - лідеру "Тиси".
Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.
Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
|Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли
|Китай підвищує мита на США до 125%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Сенат США затвердив нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
|Міністр оборони Британії назвав 2025-й "критичним роком" для війни в Україні
|Військові США йдуть з-під Жешува: серйозний удар для Польщі?
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|В Угорщині Орбан – лише третій за популярністю
Бізнес
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд