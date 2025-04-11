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АНАЛІТИКА

Росія вимагає зняти санкції з «Аерофлоту» на перемовинах із США

 

В МЗС Росії заявили, що розглядають можливість відновлення авіасполучення із США тільки у разі зняття санкцій з "Аерофлоту".

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами Лаврова, пропозиція про зняття санкцій з "Аерофлоту" була запропонована у Ер-Ріяд більше місяця тому. За його словами, представники США на перемовинах врахували пропозицію, але не вчинили жодних дій у напрямку зняття санкцій.

Лавров додав, що росіяни нагадали про свою пропозицію на останніх перемовинах у Стамбулі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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