Росія вимагає зняти санкції з «Аерофлоту» на перемовинах із США

В МЗС Росії заявили, що розглядають можливість відновлення авіасполучення із США тільки у разі зняття санкцій з "Аерофлоту".

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами Лаврова, пропозиція про зняття санкцій з "Аерофлоту" була запропонована у Ер-Ріяд більше місяця тому. За його словами, представники США на перемовинах врахували пропозицію, але не вчинили жодних дій у напрямку зняття санкцій.

Лавров додав, що росіяни нагадали про свою пропозицію на останніх перемовинах у Стамбулі.