Консолі Nintendo та Sony можуть подорожчати в США на 30% через мита Трампа — Bloomberg

Bloomberg очікує, що через запровадження мит Трампа консолі Nintendo та Sony подорожчають в Сполучених Штатах на 30%.

Майбутня Nintendo Switch 2 замість заявлених $449 в США може коштувати близько $590. Схожі ціни матиме PlayStation 5 від Sony. Обидві консолі збираються в Китаї, який зараз обкладається 125% митом, хоча Nintendo також розширює виробництво у В'єтнамі, де діє 90-денна відстрочка від підвищених тарифів.

За словами аналітика Натана Найду, виробники консолей є найбільш вразливими представниками індустрії відеоігор, оскільки вони займаються виробництвом апаратного забезпечення і повинні доставляти фізичні товари. За його словами, на США припадає 29% доходів Sony і 37% продажів Nintendo.

Партнер Nintendo, корпорація Hosiden, з початку цього року переорієнтувала майже все своє виробництво у В'єтнамі на американський ринок, що свідчить про те, що зусилля з накопичення запасів вже розпочалися. Навіть з урахуванням тримісячної паузи адміністрації Трампа щодо найсуворіших тарифів - за винятком тарифів на Китай - все ще існує фіксований 10% збір, який США зараз стягують з будь-яких товарів, що надходять з-за кордону.

