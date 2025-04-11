Радіо Свобода подало новий терміновий запит до суду, щоб отримати від USAGM фінансування на квітень

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов'язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свобода кошти, призначені Конгресом за квітень.

Запит подали після того, як USAGM повідомило Радіо Свобода, що планує накласти на компанію незаконні обмеження перед виплатою будь-якого фінансування. Серед них - вимога повного контролю USAGM над вибором ради директорів Радіо Свобода.

USAGM також встановив недосяжні 24-годинні терміни для виконання численних бюрократичних вимог, що є різким відхиленням від попередньої практики. У заяві RFE/RL пояснює, що чинне законодавство забороняє дії USAGM і вимагає переказати квітневе фінансування для виконання місії, погодженої Конгресом.

Радіо Свобода також вказує на те, що підлягає всебічному нагляду з боку Конгресу та USAGM і має послужний список чистих аудитів і репутацію належного управління. Зокрема, за останні два фінансових роки компанія надіслала понад 1 200 звітів до USAGM, Офісу генерального інспектора Державного департамент, Конгресу та інших федеральних установ США. Радіо Свобода також підлягає аудиту Управління звітності уряду. Додаткові асигнування на пріоритетні напрямки зовнішньої політики, такі як Афганістан і Україна, також підлягають особливому нагляду.

Зокрема, в 2024 році 20 законодавців США та 46 співробітників Конгресу відвідали празьку штаб-квартиру та бюро Радіо Свобода, щоб особисто спостерігати за його діяльністю.

Радіо Свобода має репутацію ефективної та прозорої організації, а додаткова бюрократія з боку USAGM не не узгоджується з метою зробити уряд більш ефективним, вважає генеральний директор RFE/RL Стівен Капус.

«Під час слухань у Конгресі минулого року тодішній голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу - ред.) похвалив Радіо Свобода за належне управління його фінансуванням і сказав: «Не шукайте далі, ніж Радіо Свобода, яскравий приклад того, як (глобальні медіа США - ред.) мають функціонувати», - нагадав він.

Серед інших умов, які висунуло USAGM для отримання фінансування - видалення мовних служб на запит агентства протягом доби. RFE/RL у запиті називає цю умову «нездійсненною» і зазначає, що Радіо Свобода та Голос Америки одночасно мовлять 14 мовами. Зокрема, Українська служба Радіо Свобода має понад 100 співробітників, яких було б неможливо звільнити в межах однієї доби.

Президент США Дональд Трамп 15 березня підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств,включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та іншими засобами інформації.

USAGM - незалежне урядове агентство США, яке здійснює трансляцію новин й інформації майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей на тиждень.

Суд у Сполучених Штатах 25 березня задовольнив запит Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на тимчасовий обмежувальний припис. Це проміжне рішення суду в позові проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо припинення фінансування RFE/RL, виділеного Конгресом.

Директива про припинення фінансування з'явилася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, «у максимальному обсязі, що відповідає чинному законодавству».

Радіо Свобода (RFE/RL) - це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії та Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAGM).