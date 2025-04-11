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Прем'єр Іспанії на зустрічі з Сі закликав до збалансованих відносин між ЄС і Китаєм
10:45 11.04.2025 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув з візитом до Китаю з метою налагодити тісніші економічні та політичні зв'язки на тлі глобальних наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Санчес також прагне позиціонувати Іспанію як співрозмовника між Китаєм і Євросоюзом і залучити китайські інвестиції.
Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном іспанський прем'єр заявив, що виступає за більш збалансовані відносини між Європейським Союзом і Китаєм, що ґрунтуються на переговорах із врегулювання розбіжностей і співпраці в галузях, що становлять спільний інтерес.
Санчес заявив, що Іспанія розглядає Китай як партнера ЄС.
"Ми хочемо працювати над питаннями, що становлять спільний інтерес, збалансовано просуваючи торгівлю та інвестиції, щоб принести користь розвитку наших країн, виходячи з наших відповідних бачень, і ми хочемо сприяти більш тісним зв'язкам між нашими суспільствами", - сказав Санчес Сі.
Китайський лідер підкреслив, що це вже третій візит Санчеса в країну за останні кілька років, додавши, що зміцнення двосторонніх відносин в нинішньому глобальному контексті сприяє миру, стабільності і процвітанню.
Нещодавно Санчес закликав ЄС переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних потрясінь, викликаних рішенням США ввести масштабні тарифи.
Він також казав, що рішення президента Трампа призупинити запровадження широкомасштабного тарифного плану відкриває шлях до можливих переговорів.
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