Макрон про призупинення тарифів Трампа: це лише крихка пауза

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення очільника Білого дому Дональда Трампа про 90-денне призупинення тарифів дає можливість лише для "крихкої паузи".

Як повідомляє "Європейська правда", про це французький президент написав в Х.

Макрон також заявив про можливість переговорів у період призупинення тарифів.

"Часткове призупинення тарифів США на 90 днів - це сигнал і відкриті двері для переговорів. Але ця пауза залишається крихкою. Бо 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі та 10-відсоткові тарифи на всі інші товари все ще залишаються чинними. Бо ця пауза означає 90 днів невизначеності для всіх наших підприємств по обидва боки Атлантики і за її межами", - підкреслив він.

За словами Макрона, мета країн-членів ЄС - "вести переговори про зняття цих несправедливих тарифів і домогтися збалансованої угоди, без асиметрії".

"Разом з Європейською комісією ми повинні продемонструвати свою силу: Європа повинна продовжувати працювати над усіма необхідними контрзаходами і мобілізувати всі наявні важелі для свого захисту, а також для запобігання дестабілізації нашого ринку потоками з третіх країн", - наголосив він.

Макрон також розповів про своє спілкування з підприємцями і промисловцями.

"Американські тарифи б'ють по їхньому бізнесу прямо в серце. Ми маємо право боротися: на карту поставлені робочі місця і життя наших регіонів. Разом з європейцями ми зробимо все, щоб захистити наші компанії і наші галузі, все, щоб відстояти наш економічний суверенітет", - резюмував він.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.