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ЗМІ: Віткофф вже втретє їде до Росії на зустріч з Путіним
10:04 11.04.2025 |
Дипломатичний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Росії і, як очікується, зустрінеться з правителем РФ Владіміром Путіним у п'ятницю.
Про це повідомило Axios джерело, знайоме з поїздкою, а також свідчать дані FlightRadar, передає "Європейська правда".
Це буде вже третя зустріч Віткоффа з Путіним на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися врегулювання війни РФ проти України.
Представник Держдепартаменту США не відповів на запит Axios прокоментувати поїздку Віткоффа ввечері.
Варто зазначити, що Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в якийсь момент сказав, що він "розлючений" коментарями Путіна щодо України.
Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство, повідомило Axios джерело, знайоме з цим питанням.
Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, намагаючись подолати глухий кут.
У четвер США і Росія уклали угоду про обмін ув'язненими, яка передбачала звільнення Ксенії Кареліної, громадянки США і Росії з подвійним громадянством.
Переговори про угоду стали результатом попередньої зустрічі Віткоффа з Путіним у березні.
Американські та російські дипломати також знову зустрілися в четвер у Стамбулі, щоб обговорити нормалізацію відносин між країнами.
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