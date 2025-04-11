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JPMorgan, як і раніше, очікує зниження ВВП США, змінив оцінку термінів наступного зменшення ставки ФРС
09:55 11.04.2025 |
Головний економіст з питань США JPMorgan Chase & Co. Майкл Феролі продовжує очікувати зниження ВВП країни цього року навіть після рішення влади призупинити на 90 днів мита щодо понад 75 країн.
"Негативний вплив зовнішньоторговельної політики напевно дещо знизиться, і тому перспектива рецесії віддаляється, - наводить його слова MarketWatch. - Однак ми, як і раніше, вважаємо, що реальна активність (в економіці ІФ-У) пізніше цього року швидше знизиться, ніж ні".
Увечері в середу президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів дії дзеркальних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи.
США пом'якшили позицію щодо мит стосовно низки країн, щоб дати їм час для переговорів із ліквідації проблем у сфері двосторонньої торгівлі, пояснив американський міністр фінансів Скотт Бессент. Він підтвердив, що пауза стосується тільки відповідних мит, і на час призупинення щодо групи країн діятиме базове мито в 10%.
Водночас мита для Китаю було піднято спочатку до 125%, а потім, за інформацією CNBC, до 145%.
"З огляду на те, що китайські тарифи дійшли до карального рівня, навіть консервативні оцінки цінової еластичності імпорту зазначають, що частка Китаю в імпорті має серйозно скоротитися, внаслідок чого зменшиться внесок КНР у підвищення загальних середніх ефективних мит", - зазначає Феролі.
Крім того, умови формування грошово-кредитної політики в США залишаються несприятливими для капітальних вкладень, каже економіст.
Завдяки 90-денному відтермінуванню мит Федеральна резервна система (ФРС) може взяти більш тривалу паузу перед подальшим коригуванням ГКП, і Феролі тепер прогнозує, що ФРС наступного разу знизить відсоткові ставки у вересні, а не червні.
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