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АНАЛІТИКА

Виробник озброєння KNDS потроїв виробництво гаубиць CAESAr

Виробник озброєння KNDS потроїв виробництво гаубиць CAESAr

 

Французький підрозділ оборонного концерну KNDS потроїв виробництво 155 мм самохідних артилерійських установок CAESAr (САУ "Цезар") починаючи з 2022 р. та планує додатково збільшити виробництво у 2025 році, повідомляє Army recognition group.

"До початку війни в Україні щомісячне виробництво самохідних гаубиць CAESAr французькою компанією KNDS обмежувалося лише двома одиницями... Однак після російського вторгнення в лютому 2022 року... KNDS розпочала масштабну трансформацію своїх виробничих потужностей... група збільшила обсяги виробництва у 2024 році до шести систем CAESAr на місяць, а в 2025 році - до восьми на місяць. Мета - виробити від 70 до 80 систем CAESAr протягом цього року", - ідеться повідомленні.

CAESAr (акронім від "Camion Équipé d'un Système d'Artillerie") - це 155-мм гаубиця на базі вантажівки, що поєднує в собі стратегічну мобільність, швидке розгортання і високоточну вогневу підтримку, повідомляє портал.

"Її випробування в Україні значно підвищили міжнародний інтерес до неї. Здатність системи вести вогонь, швидко передислоковуватися та ефективно транспортуватися виявилася особливо цінною в умовах високоінтенсивних бойових дій, коли ухилення від контрбатарейного вогню має вирішальне значення", - зазначається у повідомленні.

Нинішня траєкторія розвитку KNDS France, зосереджена на розширенні виробництва гаубиці CAESAr, ілюструє, як європейська оборонна промисловість адаптується до нових стратегічних вимог. Вона задовольняє нагальні оперативні потреби, особливо для прифронтових країн, таких як Україна, відповідає європейським прагненням до стратегічної автономії і сприяє відновленню виробничої бази, здатної підтримувати довгострокові оборонні зусилля. Завдяки CAESAR КНДБ позиціонує себе як центрального гравця в майбутньому європейських оборонних можливостей наземного базування.

Крім того, KNDS готується до впровадження механізму промислового резерву за зразком системи військового резерву. Ця ініціатива, закріплена угодою з Агентством оборонних закупівель Франції (DGA) у листопаді 2024 року, має на меті мобілізувати досвідчених волонтерів - професіоналів промисловості на пенсії, ветеранів перехідного періоду та інших - для підтримки виробництва в часи високого попиту. Перші тренінги для цього резерву заплановані на другу половину 2025 року.

Раніше повідомлялось, що у жовтні 2024 року франко-німецький оборонний концерн KNDS відкрив у Києві дочірнє підприємство, яке під назвою KNDS Ukraine LLC підтримуватиме співробітництво між українськими держструктурами, українською оборонною промисловістю і KNDS.

Зазначено, що створення KNDS Ukraine LLC є результатом спільної франко-німецької урядової ініціативи, рамки якої 22 березня 2024 року презентували міністр оборони Франції Себастьян Лекорню і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус у Берліні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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