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Дефіцит бюджету США в березні скоротився на 32%, у I фінпівріччі зріс на 23%
09:04 11.04.2025 |
Дефіцит держбюджету США в березні становив $160,530 млрд, що на 32,1% нижче за показник за той самий місяць минулого року ($236,556 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.
Доходи бюджету минулого місяця зросли на 10,7% - до $367,635 млрд із $332,079 млрд роком раніше. Витрати зменшилися на 7,1% і становили $528,165 млрд порівняно з $568,635 млрд.
За шість місяців 2025 фінансового року, який розпочався 1 жовтня, від'ємне сальдо бюджету США збільшилося на 22,8% у річному виразі та сягнуло $1,307 трлн. Значніший дефіцит держбюджету для першого фінперіччя було зафіксовано тільки 2021 року, коли він становив $1,706 трлн.
Обсяг надходжень зріс на 3,3% - до $2,260 трлн. Витрати збільшилися на 9,7% і становили $3,567 трлн. Обидва показники зафіксували історичні максимуми для першого півріччя фінроку.
Відсоткові виплати за держборгом з початку поточного фінроку піднялися на 11,6% - до рекордних $582,460 млрд, соціальні витрати - на 8,9%, до $807,609 млрд.
Як повідомлялося раніше, від'ємне сальдо держбюджету США за підсумками 2024 фінансового року, який завершився 30 вересня, становило $1,832 трлн, збільшившись на 8%.
Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн було зафіксовано в країні за підсумками 2020 фінроку. З профіцитом бюджет востаннє був зведений у 2001 фінроці.
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