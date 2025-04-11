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АНАЛІТИКА

Тайвань уперше звинуватив капітана китайського судна в пошкодженні підводних кабелів

 

Зростання кількості несправностей морських кабелів стривожило Тайвань на тлі напруженості у відносинах з Китаєм. Ці інциденти схожі з подіями в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори Тайваню вперше висунули обвинувачення капітану китайського судна в умисному пошкодженні підводних кабелів біля берегів острова в лютому

За словами прокурорів, чоловік був капітаном судна Hong Tai 58 з китайським екіпажем, зареєстрованого в Того. Тайванська влада затримала капітана, запідозривши, що судно кинуло якір біля підводного кабелю біля південно-західного Тайваню, пошкодивши його.

Прокуратура міста Тайнань на півдні Тайваню заявила, що висунула обвинувачення китайському капітану судна, якого назвали тільки на прізвище - Ван, у пошкодженні кабелю.

Ван заявив про свою невинність, проте відмовився надати дані про власника судна і поводився зухвало, йдеться в заяві прокурорів.

Прокурори заявили, що ще сімом громадянам Китаю, затриманим у той самий час, не будуть висунуті обвинувачення, і їх буде доставлено до Китаю, додавши, що це перша на острові справа про пошкодження морських кабелів.

Пошкодження кабелів

За даними Міністерства цифрових технологій, цього року на Тайвані було зафіксовано п'ять випадків несправностей морських кабелів, порівняно з трьома у 2024 і 2023 роках.

Берегова охорона Тайваню останніми місяцями активізувала зусилля із захисту своїх морських кабелів, включно з моніторингом "чорного списку" з майже 100 пов'язаних із Китаєм суден, зареєстрованих у країні, відмінній від країни їхнього власника, поблизу Тайваню.

У січні Тайвань заявив, що підозрює судно, пов'язане з Китаєм, у пошкодженні підводного кабелю біля його північного узбережжя.

Напруженість у відносинах

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, неодноразово скаржився на дії Китаю в "сірій зоні" навколо острова, спрямовані на чинення тиску без прямої конфронтації, як-от польоти повітряних куль і виїмка піску.

Тайбей був стривожений після того, як цього року виникли підозри, що ще одне судно, пов'язане з Китаєм, пошкодило інший кабель. Військово-морський флот та інші відомства активізували зусилля із захисту підводних ліній зв'язку, які мають життєво важливе значення для зв'язків острова з рештою світу.

Тайвань, уряд якого відкидає претензії Пекіна, вказав на схожість між цими випадками і пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі після вторгнення Росії в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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