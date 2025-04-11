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ЄС та Китай розглянуть можливість встановлення мінімальних цін на електромобілі
08:54 11.04.2025 |
Європейський Союз і Китай домовилися розглянути можливість встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість мит, запроваджених ЄС минулого року, заявив у четвер речник Європейської комісії.
Німецька газета Handelsblatt повідомила раніше в четвер, що переговори вже почалися.
Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович розмовляв з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао протягом останніх 24 годин, і обидві сторони погодилися розглянути можливість встановлення мінімальних цін, повідомив речник ЄС, якого цитує агенція Reuters.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що переговори мають розпочатися негайно.
Попередні угоди про мінімальні ціни, узгоджені ЄС, стосувалися однорідних товарів, а не складних продуктів, таких як автомобілі. Комісія заявила, що, на її думку, єдина мінімальна ціна не буде адекватною для протидії шкоді, спричиненій субсидіями.
У жовтні минулого року ЄС підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3%, але Брюссель і Пекін висунули ідею скасування мит через можливі зобов'язання щодо мінімальних цін.
Ці дискусії проводяться на запровадження президентом США Дональдом Трампом 2 квітня мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Зокрема щодо ЄС та Китаю.
Але 9 квітня Трамп заявив про 90-денну паузу і «суттєве зниження» взаємних мит із 75 країнами. Водночас він оголосив про негайне підвищення тарифів на китайські товари, звинувативши Пекін у «відсутності поваги» до світових ринків.
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