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Палата представників США схвалила законопроєкт, що вимагає підтвердження громадянства для голосування
23:52 10.04.2025 |
Республіканці в Палаті представників Конгресу США cхвалили окремий законопроєкт, який вимагає підтвердження громадянства для участі у федеральних виборах і накладає на штати вимоги щодо очищення списків виборців.
Законопроєкт, що має офіційну назву «Закон про захист права голосу американських виборців» (SAVE), був ухвалений 220-208 голосами. Четверо демократів разом із республіканцями проголосували за цей документ.
Трамп давно сигналізував про бажання змінити порядок проведення виборів у США, і минулого місяця видав повний виконавчий указ, який містив вимогу щодо громадянства серед інших пов'язаних з виборами змін.
Республіканці стверджували, що закон необхідний, щоб гарантувати, що на виборах у США голосують лише громадяни, і закріпить наказ Трампа як закон.
Представник від США Брайан Стайл, республіканець від Вісконсина, який очолює комітет Палати представників, який займається виборчим законодавством, заявив під час дебатів у четвер, що законопроєкт має на меті «відновити довіру американців до наших виборів» і запобігти голосуванню негромадян, пише АР.
Це друга спроба республіканців прийняти закон SAVE. Минулого року він пройшов Палату представників, але провалився в Сенаті через спротив Демократичної партії.
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