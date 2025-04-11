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КНДР готова передати РФ тисячі ракет: США заявили про загрозу для Азії та Європи
23:50 10.04.2025 |
Підтримка, яку Китай та Північна Корея надають Росії в її війні в Україні, становить загрозу безпеці у Тихоокеанському регіоні.
Про це заявив головнокомандувач США в Тихоокеанському регіоні Семюель Папаро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За його словами, Китай надав Росії 70% верстатів і 90% мікросхем, щоб допомогти Москві "відновити свою військову машину". В обмін на це Китай може отримати від РФ технології для покращення свої підводних човнів та іншу допомогу.
Папаро розповів, що Північна Корея відправляє в Росію "тисячі, можливо, сотні тисяч артилерійських снарядів" і тисячі ракет малої дальності. За його словами, очікується, що Пхеньян отримає підтримку у вигляді протиповітряної оборони і ракет класу "земля-повітря".
Партнерство Росії з КНДР
Влітку минулого року російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Пхеньян. За результатами зустрічей Путін і Кім Чен Ин підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР. Основним пунктом документа є надання взаємної військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників договору.
Згодом стало відомо, що Пхеньян запустить виробництво бойових безпілотників спільно з Росією. А Північна Корея планувала передати Росії близько 150 балістичних ракет.
Також вже відомо, що солдати КНДР брали участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ в Курській області. Однак через великі втрати особового складу, союзницьких військових довелося тимчасово вивести з бойових підрозділів.
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