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АНАЛІТИКА

КНДР готова передати РФ тисячі ракет: США заявили про загрозу для Азії та Європи

 

Підтримка, яку Китай та Північна Корея надають Росії в її війні в Україні, становить загрозу безпеці у Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив головнокомандувач США в Тихоокеанському регіоні Семюель Папаро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За його словами, Китай надав Росії 70% верстатів і 90% мікросхем, щоб допомогти Москві "відновити свою військову машину". В обмін на це Китай може отримати від РФ технології для покращення свої підводних човнів та іншу допомогу.

Папаро розповів, що Північна Корея відправляє в Росію "тисячі, можливо, сотні тисяч артилерійських снарядів" і тисячі ракет малої дальності. За його словами, очікується, що Пхеньян отримає підтримку у вигляді протиповітряної оборони і ракет класу "земля-повітря".

Партнерство Росії з КНДР

Влітку минулого року російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Пхеньян. За результатами зустрічей Путін і Кім Чен Ин підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР. Основним пунктом документа є надання взаємної військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників договору.

Згодом стало відомо, що Пхеньян запустить виробництво бойових безпілотників спільно з Росією. А Північна Корея планувала передати Росії близько 150 балістичних ракет.

Також вже відомо, що солдати КНДР брали участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ в Курській області. Однак через великі втрати особового складу, союзницьких військових довелося тимчасово вивести з бойових підрозділів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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