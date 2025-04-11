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Кількість українських біженців у ЄС продовжує зростати
22:56 10.04.2025 |
Станом на 28 лютого 2025 року трохи більше 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
За місяць їх кількість зросла на 21 тис. осіб (на 0,5%), йдеться в повідомленні Євростату.
Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 7 550 або на 0,6%), Чехії (на 2 765 або на 0,7%) та Іспанії ( на 1 885 або на 0,8%). Водночас кількість біженців з України із тимчасовим захистом зменшилася в Австрії (на 430; -0,5%) та Франції (на 410; -0,7%).
Загалом найбільша кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець січня було зареєстровано у Німеччині (1,17 млн осіб; 27,3% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (994,7 тис.; 23,1%) та Чехії (397,75 тис.; 9,2%).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,5), Польщі (27,2) та Латвії (26,2), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.
Станом на 28 лютого 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,7%), діти - майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки - близько чверті (23,4%).
Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків - на початок січня вона становила 23,2%, на кінець жовтня 2024 року - 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа біженців з України, а весною 2023 року - 18,8%.
Як повідомлялося, за оцінками Національного банку України, впродовж 2024 року з України виїхало близько 500 тис. осіб. У 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів на рівні 200 тис. осіб, натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб), очікують у НБУ.
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