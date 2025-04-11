У США є пропозиції тарифних угод з приблизно 15 країн – економічний радник Білого дому

Директор Національної економічної ради Кевін Гассетт заявив, що 90-денна взаємна тарифна пауза була «заснована на добросовісних розмовах» і що близько 15 країн зробили «чіткі» пропозиції США.

«Пауза була заснована на добросовісній розмові. Я мав розмову з президентом і президентом Швейцарії вчора вранці, яка була неймовірно приємною», - сказав Гассетт, якого цитує СNN.

Економічний радник сказав, що найближчими тижнями він очікує «значного руху» світових лідерів до Білого дому.

«І (торговельний представник Сполучених Штатів) поінформував нас, що зараз є, можливо, 15 країн, які зробили чіткі пропозиції, які ми вивчаємо, розглядаємо та вирішуємо, чи достатньо вони хороші, щоб представити президенту», - додав він.

Він також сказав, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів буде обговорюватися питання про те, чи повинні США досягти торговельних угод із союзниками, щоб єдиним фронтом боротися зі структурами Китаю.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Фондові ринки в усьому світі зазнали падіння на тлі цих кроків.

Але 9 квітня Трамп заявив про 90-денну паузу і «суттєве зниження» взаємних тарифів із 75 країнами. Водночас він оголосив про негайне підвищення тарифів на китайські товари до 125%, звинувативши Пекін у «відсутності поваги» до світових ринків.