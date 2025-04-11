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Держдеп повідомив про результати зустрічі делегацій США й Росії у Стамбулі
22:36 10.04.2025 |
Делегації США й Росії обговорили в Стамбулі можливості для повноцінного функціонування своїх дипломатичних представництв, домовившись про можливість продовження діалогу з цього питання.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному за результатами зустрічі, передає Укрінформ.
«Делегація США на чолі із заступницею помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи Сонатою Коултер зустрілася з російською делегацією, очолюваною послом Олександром Дарчієвим 10 квітня в Стамбулі, Туреччина. Ця зустріч стала другим раундом консультацій після домовленості міністра Рубіо зі своїм російським колегою, перший відбувся 27 лютого», - зауважили в американському відомстві.
У Держдепі поінформували, що делегації обмінялися нотами для завершення процесу домовленостей про стабільне банківське обслуговування їхніх дипломатичних представництв у Росії і США. При цьому американська сторона «вкотре висловила стурбованість» політикою РФ, яка забороняє наймати місцевий персонал для підтримки стабільної роботи Посольства США в Москві.
Глави делегацій також обговорили проведення наступної зустрічі «найближчим часом». При цьому дата та місце потенційних нових переговорів ще не визначена, зазначили в Держдепі.
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