Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп повідомив про результати зустрічі делегацій США й Росії у Стамбулі

 

Делегації США й Росії обговорили в Стамбулі можливості для повноцінного функціонування своїх дипломатичних представництв, домовившись про можливість продовження діалогу з цього питання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному за результатами зустрічі, передає Укрінформ.

«Делегація США на чолі із заступницею помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи Сонатою Коултер зустрілася з російською делегацією, очолюваною послом Олександром Дарчієвим 10 квітня в Стамбулі, Туреччина. Ця зустріч стала другим раундом консультацій після домовленості міністра Рубіо зі своїм російським колегою, перший відбувся 27 лютого», - зауважили в американському відомстві.

У Держдепі поінформували, що делегації обмінялися нотами для завершення процесу домовленостей про стабільне банківське обслуговування їхніх дипломатичних представництв у Росії і США. При цьому американська сторона «вкотре висловила стурбованість» політикою РФ, яка забороняє наймати місцевий персонал для підтримки стабільної роботи Посольства США в Москві.

Глави делегацій також обговорили проведення наступної зустрічі «найближчим часом». При цьому дата та місце потенційних нових переговорів ще не визначена, зазначили в Держдепі.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4031
  0,1280
 0,31
EUR
 1
 45,8415
  0,2944
 0,65

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8767  0,13 0,32 41,5067  0,14 0,33
EUR 45,0950  0,17 0,37 45,9243  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 09.04.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес