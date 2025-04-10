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АНАЛІТИКА

Португалія виділить понад 10 млрд євро на захист від тарифів Трампа

 

Тимчасовий уряд Португалії у четвер, 10 квітня, оголосив про пакет кредитів та інших фінансових заходів на суму понад 10 мільярдів євро, покликаних помʼякшити вплив торговельних тарифів США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Португальський міністр економіки Педро Реїс заявив, що більшість пакета допомоги - 5,2 мільярда євро - будуть використані для підтримки місцевих експортерів і бізнесу, який переносить діяльність до Португалії.

Ще 3,5 мільярда євро призначені безпосередньо для інвестицій експортерів, 400 мільйонів - у вигляді грантів, а 1,2 мільярда - у вигляді страхування кредитів, додав він.

За словами Реїса, представники бізнесу позитивно відреагували на урядовий план, який обговорювався з ними на початку тижня.

"Компанії та іноземні інвестори розглядають ці заходи як позитивні, оскільки португальська економіка прокинулася... і це додає впевненості", - сказав він.

Минулого року на Сполучені Штати припадало близько 6% загального експорту Португалії. За оцінками Банку Португалії, тарифна війна може знизити його прогноз зростання ВВП на 2025 рік у 2,3% на 0,9 відсоткового пункта.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу - без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

 

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