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АНАЛІТИКА

Китай скорочує імпорт голлівудських фільмів через мита США

 

Китай оголосив про плани скоротити кількість американських фільмів, дозволених до показу в країні. Це рішення стало частиною реакції Пекіна на підвищення мит з боку США.

Про це пише Financail Times.

Китайська кіноадміністрація, яка відповідає за видачу прокатних дозволів, заявила, що обмеження - відповідь на "зловживання" з боку Вашингтона у питанні мит.

Голлівуд традиційно заробляв мільярди доларів у китайському прокаті. Такі стрічки, як "Годзилла і Конг: Нова імперія", демонстрували високі прибутки саме завдяки китайському глядачеві.

Скорочення імпорту фільмів - частина ширшої політики Пекіна, яка включає й інші кроки у відповідь на економічний тиск США. Зокрема, міністерства культури та освіти КНР закликали громадян зважено підходити до поїздок або навчання в Америці.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

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