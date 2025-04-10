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АНАЛІТИКА

Інфляція в США в березні сповільнилася до 2,4%, виявилася нижчою за прогноз

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в березні збільшилися на 2,4% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці.

Таким чином, темпи підйому знизилися порівняно з лютневими 2,8%.

Середній прогноз аналітиків передбачав уповільнення інфляції до 2,6%, за даними Trading Economics.

Ціни на енергоносії в США минулого місяця зменшилися на 3,3% у річному вираженні після зниження на 0,2% у лютому. Бензин подешевшав на 9,8% після зниження на 3,1% місяцем раніше.

Зростання цін на продукти харчування прискорилося до 3% з 2,6%, а на транспортні послуги - сповільнилося до 3,1% з 6% у лютому.

Ціни на нові автомобілі не змінилися, тоді як вживані машини зросли на 0,6%.

Індекс CPI у березні зменшився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем. Це перше зниження показника з травня 2020 року, зазначає Trading Economics. Аналітики в середньому очікували, що індикатор зросте на 0,1% після підвищення на 0,2% у лютому.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,1% порівняно з лютим і на 2,8% у річному вираженні. Аналітики прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У лютому підйом становив 0,2% м/м і 3,1% р/р.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 6-7 травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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