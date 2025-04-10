Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Інфляція в США в березні сповільнилася до 2,4%, виявилася нижчою за прогноз
17:14 10.04.2025 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в березні збільшилися на 2,4% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці.
Таким чином, темпи підйому знизилися порівняно з лютневими 2,8%.
Середній прогноз аналітиків передбачав уповільнення інфляції до 2,6%, за даними Trading Economics.
Ціни на енергоносії в США минулого місяця зменшилися на 3,3% у річному вираженні після зниження на 0,2% у лютому. Бензин подешевшав на 9,8% після зниження на 3,1% місяцем раніше.
Зростання цін на продукти харчування прискорилося до 3% з 2,6%, а на транспортні послуги - сповільнилося до 3,1% з 6% у лютому.
Ціни на нові автомобілі не змінилися, тоді як вживані машини зросли на 0,6%.
Індекс CPI у березні зменшився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем. Це перше зниження показника з травня 2020 року, зазначає Trading Economics. Аналітики в середньому очікували, що індикатор зросте на 0,1% після підвищення на 0,2% у лютому.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,1% порівняно з лютим і на 2,8% у річному вираженні. Аналітики прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У лютому підйом становив 0,2% м/м і 3,1% р/р.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.
Наступне засідання ФРС відбудеться 6-7 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
ТОП-НОВИНИ
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
|Неоднозначна асоціація: які проблеми та «перемоги» України проявив візит Шмигаля до ЄС
|Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Португалія виділить понад 10 млрд євро на захист від тарифів Трампа
|Інфляція в США в березні сповільнилася до 2,4%, виявилася нижчою за прогноз
|Єврокомісар Кос впевнена у відкритті всіх переговорних кластерів з Україною у 2025р. попри спротив Угорщини
|ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійного бізнесу російського олігарха Лісіна у Європі
|Франція посилить заборону на мобільні телефони в школах
|Казахстан у березні перевищив зобов'язання ОПЕК+
Бізнес
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних