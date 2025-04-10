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АНАЛІТИКА

ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійного бізнесу російського олігарха Лісіна у Європі

 

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств.

Про це народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

"ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці - зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував в правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі", - заявив нардеп.

Зокрема, санкції мають бути накладені на імперію олігарха Володимира Лісіна - ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", та ТОВ "ВІЗ-Сталь" та на "Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат".

Нагадаємо, нещодавно видання УП у своєму розслідуванні з'ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник "Новоліпєцкого металургійного комбінату" (НЛМК) Володимир Лісін, активно співпрацює з підприємствами РФ, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю.

Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним, не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму 3 млрд євро. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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