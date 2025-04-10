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Франція посилить заборону на мобільні телефони в школах
16:49 10.04.2025 |
У Франції збираються посилити заборону на використання мобільних телефонів учнями середньої школи, внаслідок чого школярам віком від 11 до 15 років заборонять мати при собі телефони протягом всього навчального дня.
Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".
Міністерка освіти Франції Елізабет Борн заявила, що хоче, щоб з вересня діти були повністю відірвані від своїх телефонів протягом навчального дня у всіх французьких середніх школах.
"У той час, коли використання гаджетів широко ставиться під сумнів через їхні численні шкідливі наслідки, цей захід має важливе значення для добробуту наших дітей та їхнього успіху в школі", - сказала вона.
Заборона на використання мобільних телефонів діє з 2018 року, вона поширюється "на території школи", де "мобільні телефони учнів повинні бути вимкнені та прибрані".
Школи відзначають позитивний ефект: більше спілкування, більше фізичних вправ, менше булінгу і краща концентрація уваги. Однак деякі з них повідомили, що частина дітей пробиралися в туалети, щоб подивитися відео на телефонах на перерві.
Тепер уряд заявляє, що необхідно піти далі і повністю відділити дітей від їхніх пристроїв на весь навчальний день.
Цю примусову "цифрову паузу", як її називає французький уряд, було випробувано в експериментальному режимі приблизно в 100 середніх школах протягом останніх шести місяців.
Діти здають свої телефони після приходу до школи, кладуть їх до шафки або коробки, або до спеціальної торбинки, яка може бути розблокована електронною системою тільки на виході зі школи, коли вони йдуть додому.
Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.
Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.
Також спікер Сейму Польщі, кандидат у президенти від блоку "Третій шлях" Шимон Головня, висловився за заборону смартфонів у школах.
Однак міністерка освіти Польщі Барбара Новацька не підтримала повну заборону смартфонів у школах на загальнодержавному рівні.
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