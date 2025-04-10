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Казахстан у березні перевищив зобов'язання ОПЕК+
16:41 10.04.2025 |
Казахстан у березні перевищив зобов'язання в рамках пакту ОПЕК+, повідомляють ЗМІ з посиланням на Міненерго республіки.
Країна веде перемовини з нафтовими компаніями й планує у квітні виконати зобов'язання ОПЕК+ і компенсувати частину надвидобутку.
Квота Казахстану на видобуток нафти в рамках угоди ОПЕК+ зросте у травні до 1,486 млн барелів на добу (б/д) порівняно з 1,477 млн б/д у попередньому плані.
Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман підтвердили відданість стабільності ринку нафти й прискорять збільшення нафтовидобутку у травні за угодою ОПЕК+.
У квітні добова квота Казахстану збільшилася до 1,473 млн барелів із 1,468 млн у березні.
Згідно з розрахунком Reuters, добове виробництво нафти (без газоконденсату) у березні зросло в Казахстані до 1,88 млн барелів за квоти 1,468 млн і додаткового скорочення 38 тис. барелів за планом компенсації надвиробництва.
Варто зазначити, що це зіставно з запланованим обсягом збільшення видобутку всіма країнами ОПЕК+ у травні.
Казахстанський видобуток нафти значно вийшов за межі операції ОПЕК+ після того, як «Тенгізшевройл» наростив виробництво на гігантському родовищі Тенгіз.
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