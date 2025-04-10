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АНАЛІТИКА

Казахстан у березні перевищив зобов'язання ОПЕК+

 

Казахстан у березні перевищив зобов'язання в рамках пакту ОПЕК+, повідомляють ЗМІ з посиланням на Міненерго республіки.

Країна веде перемовини з нафтовими компаніями й планує у квітні виконати зобов'язання ОПЕК+ і компенсувати частину надвидобутку.

Квота Казахстану на видобуток нафти в рамках угоди ОПЕК+ зросте у травні до 1,486 млн барелів на добу (б/д) порівняно з 1,477 млн б/д у попередньому плані.

Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман підтвердили відданість стабільності ринку нафти й прискорять збільшення нафтовидобутку у травні за угодою ОПЕК+.

У квітні добова квота Казахстану збільшилася до 1,473 млн барелів із 1,468 млн у березні.

Згідно з розрахунком Reuters, добове виробництво нафти (без газоконденсату) у березні зросло в Казахстані до 1,88 млн барелів за квоти 1,468 млн і додаткового скорочення 38 тис. барелів за планом компенсації надвиробництва.

Варто зазначити, що це зіставно з запланованим обсягом збільшення видобутку всіма країнами ОПЕК+ у травні.

Казахстанський видобуток нафти значно вийшов за межі операції ОПЕК+ після того, як «Тенгізшевройл» наростив виробництво на гігантському родовищі Тенгіз.
За матеріалами: EnKorr
 

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