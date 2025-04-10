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АНАЛІТИКА

Таїланд заборонив іноземні P2P-криптосервіси та ввів штрафи до $8700 для «мулів»

 

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду повідомила про внесення змін Кабінетом міністрів до законодавства щодо боротьби з кіберзлочинністю та зловживанням цифровими активами.

Зокрема - обмеження діяльності іноземних P2P-криптоплатформ на території країни, а також запровадження штрафів до 300 000 бат ($8700 на момент написання матеріалу) для власників так званих мул-рахунків (mule accounts) та тюремного ув'язнення до трьох років.

Крім того, нововведення спрямовані на боротьбу з «мул-рахунками». Криптосервіси зобов'язані відстежувати, фіксувати та припиняти підозрілі транзакції, пов'язані з онлайн-шахрайствами.

Водночас іноземні постачальники криптопослуг, які не отримали місцеву ліцензію, не зможуть працювати на території Таїланду.

Ці зміни також деталізують процеси обміну інформацією з відповідними установами та посилюють заходи проти використання іноземних криптобірж для відмивання грошей, йдеться у повідомленні SEC.

Більше того, комерційні банки, телекомунікаційні компанії та соціальні мережі нестимуть відповідальність разом із криптокомпаніями, якщо не вживатимуть заходів для запобігання кіберзлочинам.

Нові норми набудуть чинності після публікації в Royal Thai Government Gazette, що, за даними регулятора, відбудеться найближчим часом.

«SEC співпрацюватиме з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними агентствами, зокрема з Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду та іншими провайдерами, щоб впровадити зазначені закони, підвищити ефективність у запобіганні використанню цифрових активів для відмивання грошей і зменшити шкоду від онлайн-злочинів», - заявила генеральна секретарка Комісії Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon).

Попри жорсткі обмеження для іноземних платформ, місцева влада демонструє прагнення до впровадження криптовалют у фінансову систему країни. Так, йдеться про пілотні програми криптоплатежів на територіях, таких як Пхукет, а також офіційний дозвіл на використання стейблкоїну USDT для розрахунків та лістингу на біржах.

Таїланд заборонив іноземні P2P-криптосервіси та ввів штрафи до $8700 для «мулів»
За матеріалами: incrypted.com
 

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