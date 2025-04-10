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Корея ввела санкції проти компаній із Гонконгу та Росії і громадян Китаю за оборудки з КНДР
15:39 10.04.2025 |
Уряд Південної Кореї наклав санкції на вантажне судно, його оператора в Гонконгу та пов'язаних із ними російської організації і громадян КНР за участь у забороненій на міжнародному рівні торгівлі північнокорейською залізною рудою.
Про це з посиланням на корейське зовнішньополітичне відомство повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.
Санкції введені після розслідування стосовно судна Sunrise 1, затриманого під час проходження через територіальні води Південної Кореї в червні минулого року з понад 5 тисячами тонн північнокорейської залізної руди, купівля якої у КНДР поряд із вугіллям та іншими природними ресурсами, заборонена резолюцією 2371 Ради Безпеки ООН у рамках міжнародних санкцій за розробку Пхеньяном ядерної зброї та ракет.
Під обмеження Сеула потрапили чотири суб'єкти: зареєстрована в Гонконзі судноплавна компанія Xiangrui Shipping Co. Ltd., якій належить Sunrise 1, залучені до торгівлі забороненою північнокорейською продукцією громадяни Китаю Sun Zhengzhe і Sun Feng та зареєстрований у Росії вантажовідправник ТОВ «Консул ДВ».
Причетність перелічених осіб та компаній до незаконних оборудок із північнокорейською сировиною встановлено за результатами спільного розслідування МЗС, берегової охорони, митниці та національного розвідувального агентства Південної Кореї.
Санкції вимагають від суб'єктів господарювання отримання дозволів від уряду Південної Кореї на будь-які фінансові або валютні операції з підсанкційними компаніями, а також попереднього схвалення заходу в порти Південної Кореї для судна Sunrise 1.
У корейському зовнішньополітичному відомстві заявили, що останні санкції відображають рішучість уряду країни у співпраці з країнами-однодумцями блокувати будь-яку незаконну морську діяльність Північної Кореї та забезпечувати дотримання резолюцій РБ ООН.
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