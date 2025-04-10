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Китай мобілізує «національну команду» для боротьби в торговельній війні — Financial Times
14:33 10.04.2025 |
Пекін запустив скоординовану державну кампанію для підтримки котирувань акцій, які сколихнулись після запровадження мит Дональдом Трампом. Про це пише Financial Times.
Фонд суверенного добробуту Central Huijin зробив рідкісну публічну заяву, оголосивши себе частиною так званої "національної команди" - термін, який вживають щодо китайських установ, що спільно працюють над стабілізацією фондового ринку. Central Huijin пообіцяв збільшити свої частки в компаніях.
Згодом про інвестиції у розмірі 100 млрд юанів ($13,6 млрд) заявив China Chengtong Holdings - керівник держактивами. China Reform Holdings пообіцяла вкласти 80 млрд юанів, а Національна рада з питань соціального страхування також повідомила про збільшення інвестицій.
Крім того, Національна фінансова регуляторна адміністрація пом'якшила правила купівлі акцій для страхових компаній, більшість з яких є державними.
До кінця вівторка понад сто найбільших китайських компаній, серед яких державні Sinopec, China Mobile і виробник алкоголю Moutai, оголосили про викуп власних акцій.
Фондовий індекс CSI 300, який у понеділок обвалився на 7%, частково відновив позиції на тлі хвилі заяв, зобов'язань і ринкових операцій.
"Першим справжнім полем бою в тарифній війні стають фінансові ринки, особливо фондовий ринок", - зазначив головний економіст Nomura щодо Китаю Тін Лу, додавши, що очікує активного втручання так званих "стабілізаційних фондів" за підтримки Народного банку Китаю найближчими тижнями.
На тлі спаду ринку нерухомості, де ціни на новобудови знижуються вже другий рік поспіль, фондовий ринок став критичним індикатором довіри та ключовим інструментом стимулювання економіки.
У вересні Народний банк Китаю оголосив про кілька масштабних програм: щонайменше 300 млрд юанів на викуп акцій, а також своп-лінії на 500 млрд юанів для підтримки фінансових установ. Хоча ці заходи й сприяли короткостроковому зростанню, нові тарифи США це зростання знівелювали.
Ідея "національної команди" набула популярності після біржової кризи 2015-2016 років. З того часу підхід еволюціонував - тепер він зосереджується не лише на підтримці окремих компаній, а й цілих індексів, зокрема через біржові фонди (ETF).
У Goldman Sachs повідомили, що протягом понеділка і вівторка інвестиції в ETF для китайських акцій A-класу (що торгуються в Шанхаї та Шеньчжені) становлять 170 млрд юанів. За даними Wind, "національна команда" придбала A-акцій на 740 млрд юанів у 2024 році.
У середу китайський ринок залишався стабільним - індекс CSI 300 здріс на 1%.
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