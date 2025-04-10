Трамп вимагає провести розслідування щодо двох ексчиновників, які його критикували

Президент США Дональд Трамп у середу підписав укази, спрямовані про двох колишніх урядовців, які критикували його під час першого президентського терміну, і заявив, що проти них слід провести розслідування.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

В одному з указів Трампа згадується його колишній керівник із кібербезпеки Крістофер Кребс. У документі йдеться, що будь-який допуск до секретної інформації, який має Кребс, мусить бути анульований.

Кребс поставив під сумнів заяви Трампа про фальсифікацію президентських виборів 2020 року, на яких політик програв демократу Джо Байдену. В указі Трампа вимагається переглянути діяльність Кребса як держслужбовця, включаючи керування Агентством із кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).

Трамп звільнив Кребса у листопаді 2020 року. Це сталося через п'ять днів після того, як CISA оприлюднило заяву про те, що тогорічні вибори були «найбільш захищеними в американській історії».

Після звільнення Кребс став співзасновником консалтингової компанії з кібербезпеки Krebs Stamos Group разом із ексдиректором з безпеки Facebook Алексом Стамосом. У листопаді 2023 року фірма з кібербезпеки SentinelOne придбала Krebs Stamos Group, а Кребс став керівником відділу розвідки та державної політики у компанії.

В указі Трампа йдеться, що допуск до секретної інформації для співробітників SentinelOne також буде анульовано до завершення перевірки.

Другий президентський меморандум стосувався Майлза Тейлора, який був високопосадовцем у Міністерстві національної безпеки США за першої каденції Трампа. Він анонімно написав у 2019 році книгу із критикою тодішнього американського президента. Про своє авторство Тейлор заявив у жовтні 2020 року.

Указом Трампа Тейлора позбавлено будь-якого доступу до державної таємниці, який він міг мати, а Міністерству юстиції доручено провести щодо нього розслідування.

«Я вважаю, що це дуже важлива справа, і я думаю, що він винен у державній зраді, якщо ви хочете знати правду, але ми це з'ясуємо», - сказав Трамп, підписуючи указ.

Тейлор на це відповів: «Я сказав, що це станеться. Інакомислення не є незаконним. Це точно не зрада. Америка йде темним шляхом».