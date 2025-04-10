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АНАЛІТИКА

Китай і Євросоюз обговорили поглиблення двосторонньої торгівлі на тлі «тарифної війни» зі США

 

Китай і Європейський Союз з огляду на запроваджені адміністрацією президента США підвищені митні тарифи обговорили шляхи полиблення двостороннього економічного і торговельного співробітництва.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі КНР про відеодзвінок глави відомства Ван Веньтао комісару ЄС із питань торгівлі та економічної безпеки Марошу Шефчовичу, передає Укрінформ.

«Обидві сторони домовилися якнайшвидше розпочати консультації та детально обговорити питання, пов'язані з доступом на їхні ринки, створити більш сприятливе бізнес-середовище для підприємств одна одної, негайно розпочати переговори щодо цінових зобов'язань стосовно електромобілів, а також обговорити питання двосторонньої інвестиційної співпраці в автомобільній промисловості», - йдеться в повідомленні.

Глави торговельних відомств Китаю і ЄС також домовились про перезапуск механізму діалогу між Пекіном і Брюсселем щодо питань торгівлі та належного вирішення суперечок у цій сфері.

«Сторони заявили про готовність продовжувати зміцнювати комунікацію у межах Світової організації торгівлі, спільно просувати реформу СОТ і підтримувати багатосторонню торговельну систему, засновану на правилах СОТ», - зазначають у Мінторгівлі Китаю.

Торговельні відносини між Китаєм і ЄС погіршилися наприкінці минулого року, коли в жовтні після антисубсидійного розслідування Єврокомісія запровадила додаткові мита до 35,3% на електромобілі китайського виробництва на додачу до стандартних 10% тарифів на імпортні авто.

У відповідь уряд КНР ввів підвищені тарифи на низку товарів європейського аграрного експорту до Китаю.
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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