WP: посадовців Білого дому приголомшило рішення Трампа відкласти мита

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти введення масштабних мит щодо 75 країн стало несподіваним для деяких співробітників його адміністрації.

Про це йдеться в публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, з вечора вівторка до обіду середи Трамп і його торгові радники розмовляли з кількома республіканськими законодавцями і провідними іноземними лідерами, які висловили занепокоєння з приводу падіння світових ринків і побоювань щодо світової рецесії.

Вони закликали Трампа щось зробити.

Згодом міністр торгівлі Говард Лутнік і міністр фінансів Скотт Бессент сиділи в Овальному кабінеті з Трампом, обговорюючи розворот у митній політиці, який застане зненацька навіть деяких членів його власної команди.

Вони сиділи з Трампом, коли він розробляв формулювання для "одного з найбільш неординарних постів у Truth (соціальній мережі. - Ред.) за час його президентства", - написав Лутнік у мережі X.

Після оголошення про відтермінування мит помічники Трампа поспішили заявити, що так було задумано від самого початку.

Але всередині Білого дому навіть деякі високопосадовці, схоже, були ошелешені таким поворотом.

Після того як Трамп опублікував у соціальній мережі Truth повідомлення про "паузу", помічники почали радитися щодо того, як діяти далі, і швидко скликали пресконференцію на відкритому повітрі за участю Бессента і речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Після повідомлення помічники Білого дому зібралися разом, щоб обговорити факти і тези щойно задуманого плану Трампа.

Але ключові деталі оновленої політики залишалися незрозумілими для співробітників Білого дому, наприклад, чи будуть Канада і Мексика також підпадати під дію базових 10-відсоткових мит в цей період.

9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних мит щодо більшості країн світу - без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення митної ставки щодо Китаю до 125%.