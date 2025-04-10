Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаді голови SEC
12:58 10.04.2025 |
Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за затвердження Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). 54 сенатори підтримали пропозицію про призначення Аткінса на пост, 44 - «проти», ще троє не голосували.
Зазначимо, в кінці 2024 року президент США Дональд Трамп підтвердив кандидатуру Пола Аткінса як майбутнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США. Тоді політик заявив, що Аткінс підтримує інновації та повʼязані з ними ринки, а також зазначив, що останній має досвід роботи в галузі цифрових активів.
У The Block зазначили, що під час слухань минулого тижня голова банківського комітету Сенату - республіканець Тім Скотт - сказав, що під керівництвом Аткінса «SEC повернеться до своєї основної місії та забезпечить, щоб ринки США залишалися предметом заздрощів усього світу».
Проте дехто критикував кандидатуру Трампа через зв'язки Аткінса з криптобіржею FTX. Зокрема Елізабет Воррен заявила:
«Він [Аткінс] провів свою після державну кар'єру, допомагаючи мільярдерам-шахраям, таким як генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, ставати ще багатшими».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами
|Призов Насірова до ЗСУ скасовано, проводиться розслідування
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаді голови SEC
|Глава ЄК продовжує наполягати на нульових митах зі США
|Торгівля між США і Китаєм може обвалитися на 80% – СОТ
|Україна відновила поромне сполучення з Грузією
|Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні - віцепрем'єрка Стефанішина
|Неоднозначна асоціація: які проблеми та «перемоги» України проявив візит Шмигаля до ЄС
Бізнес
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів