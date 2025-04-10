Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаді голови SEC

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за затвердження Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). 54 сенатори підтримали пропозицію про призначення Аткінса на пост, 44 - «проти», ще троє не голосували.

Зазначимо, в кінці 2024 року президент США Дональд Трамп підтвердив кандидатуру Пола Аткінса як майбутнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США. Тоді політик заявив, що Аткінс підтримує інновації та повʼязані з ними ринки, а також зазначив, що останній має досвід роботи в галузі цифрових активів.

У The Block зазначили, що під час слухань минулого тижня голова банківського комітету Сенату - республіканець Тім Скотт - сказав, що під керівництвом Аткінса «SEC повернеться до своєї основної місії та забезпечить, щоб ринки США залишалися предметом заздрощів усього світу».

Проте дехто критикував кандидатуру Трампа через зв'язки Аткінса з криптобіржею FTX. Зокрема Елізабет Воррен заявила:

«Він [Аткінс] провів свою після державну кар'єру, допомагаючи мільярдерам-шахраям, таким як генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, ставати ще багатшими».