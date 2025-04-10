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АНАЛІТИКА

Глава ЄК продовжує наполягати на нульових митах зі США

 

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн привітала заяву президента США Дональда Трампа щодо призупинення реалізації рішення про суттєве збільшення ввізних мит для кількох десятків країн і знову висловилася на користь нульових тарифів між Євросоюзом і Сполученими Штатами.

"Мита - це податки, які тільки шкодять підприємствам і споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за угоду про тарифи "нуль на нуль" між Європейським союзом і Сполученими Штатами. Європейський союз, як і раніше, прихильний до конструктивних переговорів зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", - йдеться в опублікованій у четвер заяві глави ЄК.

За її словами, рішення Трампа - "важливий крок на шляху до стабілізації світової економіки". "Для функціонування торгівлі та ланцюжків поставок необхідні чіткі, передбачувані умови", - зазначила фон дер Ляєн.

Водночас вона повідомила, що ЄС "продовжує приділяти увагу диверсифікації своїх торговельних партнерств, взаємодіє з країнами, на частку яких припадає 87% світової торгівлі та які поділяють (...) прихильність до вільного і відкритого обміну товарами, послугами та ідеями".

"Нарешті, ми активізуємо нашу роботу з усунення бар'єрів на нашому власному єдиному ринку. Ця криза ясно показала, що за часів невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. (...) Разом європейці вийдуть із цієї кризи сильнішими", - заявила голова ЄК.

Напередодні президент США повідомив, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення митних тарифів на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог щодо цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни платитимуть мита в мінімальному розмірі - 10%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

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