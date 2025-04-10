Простій первинних потужностей на НПЗ рф виріс у квітні на третину

Обсяг потужностей первинного перероблення нафти на НПЗ рф, що простоюють, у квітні збільшився на 0,7 млн тонн (+32,8%) щодо колишнього графіка, до 2,84 млн тонн, показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі.

Збільшення потужностей, що вибувають у квітні, викликано зокрема продовженням простоїв на комсомольському НПЗ «уфанєфтехіму», краснодарському НПЗ й збільшенням тривалості ремонту на рязанській НВК. Фактичний простий первинних потужностей за підсумками березня становив 3,79 млн тонн, що на 0,2 млн (+5,7%) вище від попереднього плану.

У травні простій потужностей первинного перероблення, згідно з поточним планом, очікується обсягом 2,4 млн тонн. Однак з урахуванням ймовірних продовжень періодів простою первинних установок на низці НПЗ на наступний місяць фактичний обсяг потужностей, що вибувають у травні, очікується на рівні 2,97 млн тонн, що повторює поточний квітневий показник у подобовому порівнянні.

Сумарний простій потужностей первинного перероблення у січні-квітні становить 12,4 млн тонн, що на 1,02 млн (-7,6%) менше, ніж у січні-квітні 2024 року. Попередньо загальний обсяг первинних потужностей, що вибувають, 2025 року становить 29,8 млн тонн, фактичний простій 2024-го - 41,2 млн.

Нагадаємо, 2024 року перероблення нафти на російських НПЗ упало до 12-річного мінімуму через позапланові ремонти й скорочення маржі.