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АНАЛІТИКА

Прем'єр Канади заявив про готовність негайно розпочати діалог зі США стосовно мит

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що почне торговельні переговори з президентом США Дональдом Трампом "негайно".

"Як домовилися президент Трамп і я, президент США і прем'єр-міністр Канади негайно розпочнуть переговори про нові економічні відносини і відносини у безпековій сфері", - написав Карні в соцмережі X.

Він назвав 90-денну паузу у введенні мит на імпорт "довгоочікуваним перепочинком для світової економіки".

На його думку, переговори США з торговельних питань з більш ніж 75 країнами, "ймовірно, призведуть до фундаментальної реструктуризації глобальної торговельної системи".

Раніше в середу президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення поставити на паузу на 90 днів мита на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог з цього питання. Протягом цього періоду ці країни будуть платити мито в 10%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Канада
 

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