У Туреччині затримали опозиційних журналістів під час обшуків у Стамбулі

Турецька поліція затримала двох відомих опозиційних журналістів під час обшуків у Стамбулі в рамках розслідування щодо ймовірних погроз і шантажу.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на судовий документ, який є у розпорядженні редакції, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 квітня, вранці під час обшуків у Стамбулі в рамках розслідування щодо ймовірних погроз і шантажу поліція країни затримала двох відомих опозиційних журналістів: Тімура Сойкана та Мурата Агіреля.

Як зазначається, Сойкан та Агірель відомі своїми розслідуваннями та критичним ставленням до урядової політики та державних інституцій. Обидва працюють на телеканалі Halk TV, що займає опозиційну позицію щодо уряду президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

У судовому документі йдеться про те, що суд Стамбула схвалив ордер на обшук і вилучення у помешканнях журналістів, дозволивши конфіскацію та перевірку цифрових пристроїв, включно з комп'ютерами, жорсткими дисками та мобільними телефонами.

Зазначається, що рішення було ухвалене на запит Офісу головного прокурора Стамбула в рамках розслідування за статтями кримінального кодексу, що стосуються "погроз" і "шантажу".

Агентство додало, що Сойкан і Агірель, автори кількох книг про ймовірні зв'язки мафії з державними структурами, і раніше зазнавали юридичного тиску через свою журналістську діяльність.

Зазначимо, турецька поліція в понеділок, 24 березня, затримала 10 журналістів. За даними Асоціації з вивчення ЗМІ та права, яка надає юридичну підтримку журналістам у Туреччині, журналісти були заарештовані через їхнє висвітлення протестів у Стамбулі та інших містах проти ув'язнення Екрема Імамоглу.

29 березня у Туреччині затримали за терористичними звинуваченнями журналіста зі Швеції Йоакіма Медіна, коли той приїхав висвітлювати протести. Тоді у Туреччині заявили, що журналіста затримали за образу президента Ердогана та "членство у терористичній організації".

Швеція звернулася за поясненнями до турецького посла у зв'язку із затриманням Медіна.

Пізніше його перемістили до пенітенціарного закладу з посиленими заходами безпеки, куди зазвичай поміщають фігурантів резонансних справ та затриманих політиків або журналістів. Там також переб