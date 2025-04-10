Путін може спровокувати війну на Балканах – ЗМІ

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі вбачає російське втручання на Балканах, про це він заявив порталу Politico за результатами візиту до цього регіону.

"У цей час, коли в Європі йде війна, і ми бачимо довгу руку російського втручання в регіоні, ви були б дурнем, якби не звертали увагу на Західні Балкани, де все ще існують спадкові проблеми, які ще належить подолати", - цитує Леммі Politico.

"Представники вищих ешелонів британського уряду називають Західні Балкани "другою гарячою точкою", і зараз, коли ситуація загострюється, Британія наполягає на тому, щоб усі шість країн регіону приєдналися до ЄС, щоб відгородитися від російського впливу", - пише видання.

Як відомо станом на сьогодні статус країни-кандидата до ЄС мають Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина. Косово, незалежність якого не визнається п'ятьма країнами-членами ЄС вважається потенційним кандидатом на членство.