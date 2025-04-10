Казахстанські банки різко зменшили обсяги випуску карток після посилення правил для росіян

У Казахстані значно впала кількість карток міжнародних платіжних систем після того, як влада країни посилила обмеження на їх видачу іноземцям, включно з росіянами. Так, до 1 березня цього року загальна кількість таких карток в обігу скоротилася на 4,6% порівняно з попереднім місяцем і склала 54,1 млн штук.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Національного банку Казахстану.

Як зазначається, падіння стало рекордним з початку 2022 року - саме тоді росіяни кинулися по карти до Казахстану на тлі виходу Visa та Mastercard із РФ через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

При цьому в статистиці не вказано кількість відкритих та закритих карток, а лише загальний показник.

У січні Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану запровадило кілька обмежень для нерезидентів. Так їм заборонили видавати картки терміном дії понад 12 місяців. Крім того, іноземці втратили можливість відкривати понад п'ять карток в одному банку або більше трьох у кожній із трьох різних кредитних організацій без проходження перевірки.

Своєю чергою банки зобов'язали запровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов'язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму.

Також Казахстан перестав оформляти індивідуальні ідентифікаційні номери для іноземних громадян через дипломатичні представництва. Індивідуальний ідентифікаційний номер необхідний відкриття банківських рахунків і випуску карток убанках Казахстану. Тепер отримання цього номера можливе лише за особистого звернення до центрів обслуговування населення на території країни.

На думку джерел на ринку, нові умови зробили казахстанські карти менш привабливими для росіян, які почали перемикатися на інші країни СНД - Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан, де поки немає таких суворих обмежень.

Карти міжнародних платіжних систем, до яких належать Visa, Mastercard, UnionPay та American Express, випускають 17 банків Казахстану та АТ "Казпошта". Після початку повномасштабної війни Росії проти України Казахстан став одним із ключових напрямків для так званого "карткового туризму" - поїздок із метою відкриття банківських рахунків та оформлення карток для обходу санкційних обмежень. Таким чином росіяни отримували можливість вільно здійснювати платежі за кордоном, зокрема в країнах Європейського Союзу.

До кінця 2024 року карти Visa і Mastercard, оформленими в іноземних банках, мали 15% громадян РФ, які виїжджають за кордон. Найбільшою популярністю користувалися банки Казахстану (36%).

Нагадаємо, на початку квітня влада Казахстану вирішила запровадити додаткові умови для видачі банківських карток іноземним громадянам. Так, банки повинні посилити контроль щодо "високоризикових клієнтів-нерезидентів" Казахстану, "зокрема, щодо заборони на встановлення ділових відносин, випуск і перевипуск карток дистанційним способом або через представника".

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

Як повідомлялося, в січні цього року чотири банки Казахстану призупинили випуск платіжних карток для нерезидентів, у тому числі для громадян Росії. Зокрема, йдеться про Halyk Bank, "Євразійський банк", "Нурбанк" і казахстанську "дочку" російського ВТБ.

Перед тим стало відомо, що аналогічні заходи вжили Home Credit Bank (дочірня структура чеської групи PPF) та Kaspi Bank.