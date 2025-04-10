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Польща інвестує понад €700 мільйонів у виробництво 155-мм снарядів
09:33 10.04.2025 |
Польща купила у США тротилу майже на €290 мільйонів та інвестує понад €720 мільйонів у виробництво 155-мм снарядів.
Про це у соцмережі X написав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Укрінформ.
«Польща є найбільшим виробником тротилу в НАТО! Ми підписали контракт із США на 18 тисяч тонн тротилу вартістю ₽1,2 мільярда (майже €290 мільйонів). Водночас ми інвестуємо ₽3 мільярди (понад €720 мільйонів) у нові заводи з виробництва 155-мм боєприпасів. Це прорив для польсько-американського союзу та величезний крок для польської оборонної промисловості», - написав Томчик.
Як раніше зазначив у коментарі Укрінформу співголова польсько-української міжпарламентської групи у Сеймі Польщі Марцін Босацький Україна і Польща повинні інтенсифікувати співпрацю у сфері ОПК, оскільки обидві країни мають свої сильні сторони.
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