Польща інвестує понад €700 мільйонів у виробництво 155-мм снарядів

Польща купила у США тротилу майже на €290 мільйонів та інвестує понад €720 мільйонів у виробництво 155-мм снарядів.

Про це у соцмережі X написав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Укрінформ.

«Польща є найбільшим виробником тротилу в НАТО! Ми підписали контракт із США на 18 тисяч тонн тротилу вартістю ₽1,2 мільярда (майже €290 мільйонів). Водночас ми інвестуємо ₽3 мільярди (понад €720 мільйонів) у нові заводи з виробництва 155-мм боєприпасів. Це прорив для польсько-американського союзу та величезний крок для польської оборонної промисловості», - написав Томчик.

Як раніше зазначив у коментарі Укрінформу співголова польсько-української міжпарламентської групи у Сеймі Польщі Марцін Босацький Україна і Польща повинні інтенсифікувати співпрацю у сфері ОПК, оскільки обидві країни мають свої сильні сторони.