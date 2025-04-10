Адміністрація Трампа відновить щонайменше шість програм іноземної допомоги, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відновити щонайменше шість нещодавно скасованих іноземних програм США з надання екстреної продовольчої допомоги.

Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел, знайомих із цим питанням.

Як повідомляється, виконуючий обов'язки заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був ідентифікований як член Департаменту ефективності уряду під керівництвом мільярдера Ілона Маска, попросив співробітників у внутрішньому електронному листі скасувати зупинку фінансування низки програм.

Він попросив відновити забезпечення Всесвітньої продовольчої програми в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Окрім того, було відновлено ще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

До того повідомлялося, що адміністрація Трампа припинила програми рятувальної допомоги для понад 10 країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму в більш ніж $1,3 млрд.

Скасовані програми для Лівану, Сирії, Сомалі та Йорданії склали понад $463 млн.

За словами двох джерел, рішення відновити певну допомогу було ухвалене після тиску з боку адміністрації та Конгресу США.

Що сталося з програмою USAID

Нагадаємо, наприкінці березня Державний департамент офіційно повідомив Конгрес США про те, що він фактично розпускає Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і передає частину його функцій під управління зовнішньополітичного відомства.

На початку березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку.

У січні Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планувала звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.