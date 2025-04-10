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Пісторіус: Німеччина зіштовхнулася з «новою непередбачуваністю» у відносинах з США
08:57 10.04.2025 |
Німеччина зіштовхується з "новою непередбачуваністю" у відносинах зі Сполученими Штатами й має взяти на себе більше військового лідерства з огляду на безпрецедентні виклики, спричинені війною Росії проти України.
Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Виступаючи в Берліні через кілька годин після того, як німецькі консерватори на чолі з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом уклали коаліційну угоду з соціал-демократами, Пісторіус заявив, що Німеччина під керівництвом нового уряду має зробити більше для безпеки Європи.
"У наших трансатлантичних відносинах з'явилася нова непередбачуваність. Сполучені Штати зберігають свою відданість НАТО, але цілком справедливо вимагають сильнішого внеску Європи в Альянс", - наголосив він.
Пісторіус запевнив, що Німеччина зробить це разом з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.
"Нам доведеться забезпечити значно більше лідерства в майбутньому", - наголосив він.
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