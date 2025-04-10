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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що зміна його тарифної політики «йшла від серця»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його раптове рішення змінити курс щодо тарифного плану було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "думав про це останні кілька днів" та зазначив, що ухвалив таке рішення без консультації з юристами.

"Просто написав це. Ми не користувалися... у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре", - сказав американський президент.

Як передає видання, за словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, Трамп написав своє повідомлення на TruthSocial разом із ним та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Також Трамп заявив, що "спостерігав за ринком облігацій".

"Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро - а потім, здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна", - заявив він.

Він додав, що "жоден інший президент" не зробив би того, що зробив він.

9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу - без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Ключові теги: США
 

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