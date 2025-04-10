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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Надзвичайний стан в економіці: Венесуела відповідає на тиск США
23:27 09.04.2025 |
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану строком на 60 днів.
Про це пише Bloomberg.
За його словами, це рішення має допомогти захистити національну економіку від тиску з боку США.
"Ці заходи дозволять гарантувати економічне зростання", - заявив Мадуро під час телезвернення.
Документ надає право призупинити сплату податків усіх рівнів, дозволяє фінансування поза межами затвердженого бюджету, а також передбачає створення органів для боротьби з ухиленням від сплати податків і розвитку імпортозаміщення.
"Дуже важливо отримати нові джерела інвестицій", - зазначив президент. Він також пообіцяв інвесторам "особливий режим".
Для набуття чинності указ має пройти схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду.
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