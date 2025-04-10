Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму
23:16 09.04.2025 |
Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві фінансів США.
"Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США визначило п'ять юридичних і одну фізичну особу в Ірані через надання ними підтримки ключовим установам, які керують і контролюють ядерну програму Ірану", - йдеться у заяві.
Зазначається, що внесені до санкційного переліку організації займаються закупівлею й виробництвом важливих технологій для іранської ядерної програми.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, безрозсудна гонитва іранського режиму за ядерною зброєю залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів, регіональної стабільності та глобальної безпеки. "Казначейство й надалі використовуватиме наявні інструменти та повноваження для перешкоджання намаганням Ірану розвивати свою ядерну програму та здійснювати ширші дестабілізуючі дії", - сказав Бессент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України
|Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів
Бізнес
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів
|Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P