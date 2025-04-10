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АНАЛІТИКА

США розширили санкції проти Ірану через ядерну програму

 

Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві фінансів США.

"Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США визначило п'ять юридичних і одну фізичну особу в Ірані через надання ними підтримки ключовим установам, які керують і контролюють ядерну програму Ірану", - йдеться у заяві.

Зазначається, що внесені до санкційного переліку організації займаються закупівлею й виробництвом важливих технологій для іранської ядерної програми.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, безрозсудна гонитва іранського режиму за ядерною зброєю залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів, регіональної стабільності та глобальної безпеки. "Казначейство й надалі використовуватиме наявні інструменти та повноваження для перешкоджання намаганням Ірану розвивати свою ядерну програму та здійснювати ширші дестабілізуючі дії", - сказав Бессент.
Ключові теги: США, Іран
 

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