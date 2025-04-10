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Польща підписала багатомільйонний контракт зі США на виробництво тротилу
23:03 09.04.2025 |
Польща підписала контракт зі Сполученими Штатами Америки на постачання 18 000 тонн тротилу на суму 1,2 млрд злотих (майже $310 млн). Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Крім того, Польща інвестує 3 млрд злотих (близько $773 млн) у нові заводи з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.
"Це прорив у польсько-американському альянсі та величезний крок для нашої військової промисловості", - заявив Томчик.
З 2027 до 2029 року тротил (тринітротолуол, ТНТ) постачатиметься американській фірмі Paramount Enterprises International компанією Nitro-Chem, дочірньою компанією польської державної оборонної групи PGZ, повідомив агентству Reuters представник групи Яцек Матушак.
Нинішня угода більша за попередні, які обидві компанії підписали у 2023 та 2024 роках.
"Вартість цієї угоди перевищує вартість будь-якої з двох попередніх", - сказав Матушак.
"ТНТ, який зараз контрактується, використовуватиметься для потреб збройних сил США, зокрема для виробництва 155-мм боєприпасів", - додав він.
За словами Матушака, нова угода не вимагатиме розширення виробничих ліній Nitro-Chem або найму нових співробітників.
На сайті компанії сказано, що Nitro-Chem є найбільшим виробником тротилу в Європі та одним із найбільших у світі. Компанія також виробляє такі матеріали, як гексоген, октоген та нітротріазолон.
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