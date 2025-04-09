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АНАЛІТИКА

Китай готує план стимулювання економіки через ескалацію торгівельної війни з США

 

Китайське керівництво готується до наради, на якій обговорить шляхи стимулювання економіки та стабілізації ринків.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що її скликають на тлі ескалації тарифної війни з США, що розпочалась після запровадження додаткових мит президентом Дональдом Трампом. Запроваджені 104% мита на Китай набрати чинності.

За словами джерел, до зустрічі долучаться представники Держради, центробанку, міністерства фінансів, банківського регулятора та комісії з цінних паперів. Йтиметься, зокрема, про посилення внутрішнього споживання та підтримку ринків капіталу.

"Пекін повністю здатний хеджувати несприятливі зовнішні впливи", - заявив прем'єр-міністр Лі Цян. Він додав, що нинішня політика враховує всі можливі ризики.

У середу китайські акції дещо відновилися після падіння. З 2 квітня індекс CSI300 втратив понад 5%, а Hang Seng - 13%.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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