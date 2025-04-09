Швейцарія створить окремий орган для контактів зі США

У середу, 9 квітня, уряд Швейцарії оголосив про бажання посилити контакти зі Сполученими Штатами для пошуку рішень щодо низки питань.

Про це із посиланням на заяву уряду пише Reuters, передає "Європейська правда".

Швейцарський уряд оголосив, що хоче посилити контакти зі Сполученими Штатами для пошуку рішень щодо питань, що стосуються, зокрема, торгівлі, економіки та фінансів.

Відтак уряд вирішив створити орган, відповідальний за управління швейцарсько-американськими відносинами.

Також там додали, що новий орган працюватиме до кінця року і залучатиме всі відомства.

За місяць до того, як американський президент Дональд Трамп оголосив свої масштабні тарифи, у Швейцарії заявили, що уряд продовжує вести діалог з його адміністрацією.

Тоді уряд країни заявив, що Швейцарія і США є близькими економічними партнерами, а також наголосили, що країна прагне зберегти "найкращий можливий доступ до ринку".

Та після того, як Трамп оголосив про масштабні мита, стало відомо, що Швейцарія отримала 31-відсоткові тарифи, що набагато більше, ніж 20%, з якими стикається експорт з Європейського Союзу. Уряд у Берні поки що дотримується обережного підходу, проте попередив про вплив на екпорт ключових швейцарських товарів, таких як годинники, кавові капсули, сир і шоколад.