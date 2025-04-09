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Китай цензурує контент, пов'язаний з тарифами, у соціальних мережах
14:23 09.04.2025 |
Китай почав цензурувати деякий контент пов'язаний з тарифами у соціальних мережах після того, як набули чинності тотальні мита США на китайські товари.
Про це повідомляє Reuters.
В той час як пости з критикою США були у топі соцмереж, хештеги та пошукові запити "тарифи" або "104" були переважно заблоковані на платформі соціальних мереж Weibo, а сторінки показували повідомлення про помилку.
Інші хештеги, зокрема, «у США дефіцит яєць», були одними з найпопулярніших на Weibo. Державний мовник CCTV запустив хештег "#UShastradewarandaneggshortage".
Китай контролює інтернет за допомогою системи, відомої як "Великий брандмауер", і пости в соціальних мережах регулярно піддаються цензурі, якщо вважаються такими, що завдають шкоди національним інтересам.
Іноземні соціальні мережі, такі як Instagram та X, заблоковані, і ця система створила закритий ринок для вітчизняних альтернатив.
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