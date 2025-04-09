Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай цензурує контент, пов'язаний з тарифами, у соціальних мережах

 

Китай почав цензурувати деякий контент пов'язаний з тарифами у соціальних мережах після того, як набули чинності тотальні мита США на китайські товари.

Про це повідомляє Reuters.

В той час як пости з критикою США були у топі соцмереж, хештеги та пошукові запити "тарифи" або "104" були переважно заблоковані на платформі соціальних мереж Weibo, а сторінки показували повідомлення про помилку.

Інші хештеги, зокрема, «у США дефіцит яєць», були одними з найпопулярніших на Weibo. Державний мовник CCTV запустив хештег "#UShastradewarandaneggshortage".

Китай контролює інтернет за допомогою системи, відомої як "Великий брандмауер", і пости в соціальних мережах регулярно піддаються цензурі, якщо вважаються такими, що завдають шкоди національним інтересам.

Іноземні соціальні мережі, такі як Instagram та X, заблоковані, і ця система створила закритий ринок для вітчизняних альтернатив.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес